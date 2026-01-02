Marc Carney et son gouvernement auront de grands défis pour l'année 2026.

Les mauvaises nouvelles économiques venant des États-Unis continueront à mettre beaucoup de pression sur le gouvernement fédéral.

De nombreuses mises à pied sont aussi attendues dans la fonction publique fédérale.

L'immigration devrait également être un enjeu au coeur de la prochaine année.

Est-ce que 2026 marquera la fin de la lune de miel du premier ministre?

Écoutez la chroniqueuse politique Catherine Lévesque, discuter de ce qui attend la politique fédérale en 2026, vendredi, au Québec maintenant.

Avec la possibilité que l'Alberta tienne un premier référendum sur son indépendance et l'élection générale de 2026 qui pourrait mener le Parti Québécois au pouvoir, les libéraux fédéraux auront du pain sur la planche, selon la chroniqueuse.