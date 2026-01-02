Défis des politiciens cette année

Chaque parti politique au Québec aura ses défis pour l'élection provinciale à venir en 2026.

La CAQ, par exemple, devra convaincre des candidats et candidates de joindre leurs rangs.

«Le téléphone sonne probablement beaucoup moins à la CAQ» que dans les autres partis, souligne la chroniqueuse Christine St-Pierre.

Lors du dernier sondage Léger, le Parti québécois recueillait 36% des intentions de vote, le Parti libéral du Québec se situait à 21%, la CAQ était à 18%, le Parti conservateur recevait 15% d'appuis et Québec solidaire rejoignait 8% des sondés.