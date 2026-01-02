«Les Hauts de Hurle-Vent», film qui sortira le jour de la Saint-Valentin, raconte l'histoire d'un amour très intense et destructeur.

Deux personnes deviennent obsédées l'une par l'autre, leur vie devenant «douloureuse», mentionne la chroniqueuse culturelle Caroline Legault.

C'est l'un des nombreux longs métrages présentés par la chroniqueuse pour l'année qui débute.

Écoutez la chronique culturelle de Caroline Legault à propos des films à venir en 2026, vendredi, dans l'émission Le Québec maintenant.