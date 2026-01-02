 Aller au contenu
«Une situation triste chaque année»

Les annonces Facebook pour donner ses animaux de compagnies se multiplient

le 2 janvier 2026 15:41

L'abandon de milliers d'animaux au Québec dure depuis plusieurs années / Adobe Stock / n3d-artphoto.com

Chaque année, des milliers d'animaux de compagnie sont abandonnés, signe que certaines familles ne réalisent pas la tâche que représente l'adoption d'une petite bête.

Le sauveteur de chiens Patrice Lavoie a remarqué que dernièrement, les annonces sur Facebook pour donner son chien se multiplient, alors que les animaux en question ne sont pas nécessairement en mauvaise santé ou état.

Écoutez Patrice Lavoie, bénévole et sauveteur de chiens, en parler vendredi au micro de Jean-Sébastien Hammal au Québec maintenant.

«C'est le fun de voir l'image d'un animal, un petit chiot ''cute'' dans une portée. Puis, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, des vidéos de chiens hyper bien dressés qui s'assoient puis qui font des beaux vidéos. Je pense que c'est facile de romancer un peu la vie avec un animal, mais dans les faits, c'est dix à douze ans d'engagement.»

Patrice Lavoie

