«Une situation triste chaque année»

Chaque année, des milliers d'animaux de compagnie sont abandonnés, signe que certaines familles ne réalisent pas la tâche que représente l'adoption d'une petite bête.

Le sauveteur de chiens Patrice Lavoie a remarqué que dernièrement, les annonces sur Facebook pour donner son chien se multiplient, alors que les animaux en question ne sont pas nécessairement en mauvaise santé ou état.

