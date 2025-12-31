 Aller au contenu
Choisi pour Équipe Canada

«Suzuki est maintenant reconnu parmi les meilleurs»

Le Québec maintenant

le 31 décembre 2025 15:28

Jean-Sébastien Hammal
Martin McGuire
Martin McGuire
Nick Suzuki a reçu un appel de Julien Brisebois confirmant sa nomination au sein de l'alignement d'Équipe Canada pour les prochains Jeux olympiques d'hiver en Italie / Tyler Tate / Adobe Stock

Le capitaine des Canadiens Nick Suzuki avait du mal à cacher sa joie, quelques heures seulement après avoir reçu un appel de Julien Brisebois confirmant sa nomination au sein de l'alignement d'Équipe Canada pour les prochains Jeux olympiques d'hiver en Italie.

Ce dernier affirme être « fier de pouvoir représenter son pays » et qu'il est excité de pouvoir «compétitionner pour une médaille d'or».

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs de hockey pour les Canadiens de Montréal, en discuter au micro de Jean-Sébastien Hammal.

