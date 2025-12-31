Choisi pour Équipe Canada

Le capitaine des Canadiens Nick Suzuki avait du mal à cacher sa joie, quelques heures seulement après avoir reçu un appel de Julien Brisebois confirmant sa nomination au sein de l'alignement d'Équipe Canada pour les prochains Jeux olympiques d'hiver en Italie.

Ce dernier affirme être « fier de pouvoir représenter son pays » et qu'il est excité de pouvoir «compétitionner pour une médaille d'or».

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs de hockey pour les Canadiens de Montréal, en discuter au micro de Jean-Sébastien Hammal.