Conflits et élections en vue

Entre le conflit États-Unis-Vénézuela, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui se poursuit malgré les tentatives de négociations ou encore le climat tendu chez nos voisins américains, l'année 2025 a été chargée sur la scène internationale. Qu'est-ce que 2026 nous réserve?
Écoutez la chronique de Stéphane Gendron, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«Moi, je regarde ça aller, avec la géopolitique mondiale. Je ne veux pas faire un long monologue, pis vous faire peur, mais je pense que ça va être annus horribilis, comme avait dit la reine quand la princesse Lady Di est morte. Moi, je pense que c'est ça, 2026. Il va falloir vivre avec l'anxiété, parce qu'il y a trois dictateurs sur la planète qui veulent refaire Yalta.»