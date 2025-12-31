Élection de 2026 pour Éric Duhaime

Le chef du Parti conservateur Éric Duhaime, a souligné qu'il misait sur les élections de 2026 pour obtenir plusieurs circonscriptions, mercredi, en entrevue avec Louis Lacroix.
Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre en discuter, mercredi, au micro de Jean-Sébastien-Hammal.
«Depuis un grand moment, les sondages indiquent qu'il est capable d'aller chercher un certain nombre de circonscriptions. Il pense qu'il est capable de cette fois-ci de faire une percée. Pour lui, c'est vraiment important, cette élection 2026. Il dit que, si ça ne marche pas ce coup-là, pour lui, ça va être la fin des haricots. Il demeure évidemment dans une pensée de droite, mais je pense qu'il réussit à se dégager des anti-vaccins qui l'avaient suivi.»