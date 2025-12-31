Partout au Québec, la crise de l'itinérance s'intensifie et les préjugés envers les personnes sans domiciles fixes persistent, masquant trop souvent les causes structurelles et la vulnérabilité réelle de ces citoyens.

Francis Duchesne a déjà vécu en situation d'itinérance. Grâce à sa persévérance et au soutien de sa famille, il s'en est sorti. Ce dernier rejette le discours comme quoi les personnes dans la rue ne veulent pas améliorer leur sort.

«C'est pas vrai. C'est complètement faux. Ces gens-là veulent s'en sortir, mais ils ne sont pas capables de s'en sortir. Ils sont dans un cercle vicieux. Ils sont pris au froid et ils sont sans emploi. Quand ils essaient d'avoir de la job, ils ne sont pas habillés, ils n'ont pas de logement. Les gens passent à côté d'eux sans les regarder.»

Écoutez Francis Duchesne, fondateur de l’organisme Soldat d'la rue, mercredi, offrir son témoignage au micro de Jean-Sébastien Hammal.