 Aller au contenu
Sports
Le hockey féminin connaît toujours un fort succès

Saison 2025 de la Victoire: «Je leur donne un B+» -Patricia Ann Beaulieu

par 98.5

0:00
7:50

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 décembre 2025 20:35

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Patricia Ann Beaulieu
Patricia Ann Beaulieu
Saison 2025 de la Victoire: «Je leur donne un B+» -Patricia Ann Beaulieu
La Victoire de Montréal est 4e au classement de la LCHF / La Presse Canadienne / Graham Hughes

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) connaît toujours un vif succès à Montréal après trois ans d'existence, se réjouit Patricia Ann Beaulieu, experte du sport féminin.

Elle souligne la croissance de la LPHF, ainsi que la diversité des spectatrices et spectateurs qui assistent aux matchs, avec près de 50 000 partisans présents au Centre Bell de Montréal lors des trois rendez-vous classiques annuels de présentation des matchs, compilés sur ces rencontres.

Écoutez Patricia Ann Beaulieu, experte du sport féminin, aborder l'engoument toujours bien présent entourant le hockey féminin professionnel au micro de Jean-Philippe Guy, lundi, dans Les amateurs de sport.

Patricia Ann Beaulieu analyse également la saison condensée de la LPHF, la performance de la Victoire de Montréal (4ᵉ au classement), les défis et l’impact de l’année olympique 2026 sur des joueuses comme Marie-Philip Poulin. 

Vous aimerez aussi

«Ça a été l'année du sport au féminin»
Signé les fêtes!
«Ça a été l'année du sport au féminin»
0:00
8:24
«Il n'y a pas un gardien de but sur la planète qui aime un ménage à trois»
Les amateurs de sports
«Il n'y a pas un gardien de but sur la planète qui aime un ménage à trois»
0:00
15:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
49ers contre Bears: «L'un des bons matchs de l'année sinon le meilleur»
Rattrapage
Dernier droit de la saison
49ers contre Bears: «L'un des bons matchs de l'année sinon le meilleur»
«Il n'y a pas un gardien de but sur la planète qui aime un ménage à trois»
Rattrapage
Montembault, Dobeš et Fowler
«Il n'y a pas un gardien de but sur la planète qui aime un ménage à trois»
Battle of the Sexes: «C'était un pétard mouillé»
Rattrapage
L'événement était-il plutôt un non-événement?
Battle of the Sexes: «C'était un pétard mouillé»
JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»
Rattrapage
Quels autres joueurs se retrouveront sur la glace?
JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»
Caleb Desnoyers «va être prêt à chaque présence sur la patinoire», selon sa mère
Rattrapage
Canada vs Danemark
Caleb Desnoyers «va être prêt à chaque présence sur la patinoire», selon sa mère
Canada vs Danemark: «Il faut faire attention» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Championnat mondial junior 2026
Canada vs Danemark: «Il faut faire attention» -Stéphane Leroux
Montembeault devant le filet mardi soir: «Je pense que le contexte est bon»
Rattrapage
Face aux Panthers
Montembeault devant le filet mardi soir: «Je pense que le contexte est bon»