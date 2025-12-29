Le hockey féminin connaît toujours un fort succès

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) connaît toujours un vif succès à Montréal après trois ans d'existence, se réjouit Patricia Ann Beaulieu, experte du sport féminin.

Elle souligne la croissance de la LPHF, ainsi que la diversité des spectatrices et spectateurs qui assistent aux matchs, avec près de 50 000 partisans présents au Centre Bell de Montréal lors des trois rendez-vous classiques annuels de présentation des matchs, compilés sur ces rencontres.

Écoutez Patricia Ann Beaulieu, experte du sport féminin, aborder l'engoument toujours bien présent entourant le hockey féminin professionnel au micro de Jean-Philippe Guy, lundi, dans Les amateurs de sport.

Patricia Ann Beaulieu analyse également la saison condensée de la LPHF, la performance de la Victoire de Montréal (4ᵉ au classement), les défis et l’impact de l’année olympique 2026 sur des joueuses comme Marie-Philip Poulin.