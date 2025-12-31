Vainqueurs de la Coupe du monde d’improvisation

Le Québec s’est démarqué sur la scène internationale en improvisation, en devenant champions de la Coupe du monde d’improvisation professionnelle à Villars-sur-Ollon, en Suisse.
Écoutez Roberto Sierra, membre de l’Équipe du Québec qui a remporté cette compétition, en discuter mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«On le sent aussi quand les gens se déplacent au Québec, puis veulent des formations. Ils veulent voir des spectacles ici, parce qu'ils se disent : c'est le berceau du match. Puis on essaie de porter le flambeau très haut quand on est à l'étranger, pour continuer à bien représenter ce qui a été inventé ici .»