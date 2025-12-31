Vainqueurs de la Coupe du monde d’improvisation

Le Québec s’est démarqué sur la scène internationale en improvisation, en devenant champions de la Coupe du monde d’improvisation professionnelle à Villars-sur-Ollon, en Suisse.

Écoutez Roberto Sierra, membre de l’Équipe du Québec qui a remporté cette compétition, en discuter mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.