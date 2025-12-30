 Aller au contenu
Hockey
Dernier match de 2025 pour le Tricolore

Samuel Montembeault de retour dans le filet face aux Panthers

par 98.5

Entendu dans

Le midi

le 30 décembre 2025 13:05

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Martin McGuire
Martin McGuire
Samuel Montembeault de retour dans le filet face aux Panthers
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal continuent leur voyage aux États-Unis. Ils affronteront les derniers vainqueurs de la coupe Stanley, les Panthers de la Floride.

Ils pourront compter sur le retour du gardien Samuel Montembeault, qui fera son retour sur la glace après avoir joué deux matchs dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval.

On note aussi un changement dans le premier trio alors que Texier rejoindra Nick Suzuki et Cole Caufield pour le match de mardi.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les stations de Cogeco Média, revenir sur le dernier match de l'année de l'équipe, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.

