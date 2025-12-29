Selon deux rapports

L'intimité virtuelle prendrait de plus en plus de place dans la vie des Milléniaux.

C'est ce que deux rapports, dévoilés par les sites Dating.com et Pornhub mettent en lumière, notamment en démontrant que de plus en plus de personnes sont ouvertes à explorer différentes dynamiques de couple pour satisfaire leurs besoins.

La sexologue Mariève Talbot-Savignac fournit une explication sur la naissance de cette tendance.