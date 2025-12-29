 Aller au contenu
Société
Selon deux rapports

Couples, écrans et nouvelles dynamiques: l’essor de l’intimité virtuelle

par 98.5

Entendu dans

Le midi

le 29 décembre 2025 14:03

Avec

Valérie Beaudoin
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

L'intimité virtuelle prendrait de plus en plus de place dans la vie des Milléniaux.

C'est ce que deux rapports, dévoilés par les sites Dating.com et Pornhub mettent en lumière, notamment en démontrant que de plus en plus de personnes sont ouvertes à explorer différentes dynamiques de couple pour satisfaire leurs besoins.

Écoutez la chronique société de Fadwa Lapierre, lundi, au Midi avec Valérie Beaudoin. 

La sexologue Mariève Talbot-Savignac fournit une explication sur la naissance de cette tendance.

«De mettre la pression sur une seule personne, de dire que mon ou ma partenaire va répondre à tous mes besoins, qu'il soit émotif, affectif, intime ou sexuel, c'est beaucoup de pression pour une seule personne. C'est comme dans un groupe d'amis. Des fois, on a un groupe d'amis avec qui on va faire le party. D'autres avec qui on va avoir des discussions très profondes, philosophiques. Puis il y en a d'autres à qui on va se confier. Donc, chaque groupe d'amis va répondre à un besoin différent. C'est un peu la même chose avec un ou une partenaire. On ne peut pas le mettre responsable de l'entièreté de notre satisfaction sexuelle et de nos besoins sexuels.»

Mariève Talbot-Savignac

Autres sujets abordés

  • Montée du fantasme de la tromperie;
  • L'intelligence, un trait recherché;
  • Hausse de la consommation féminine de pornographie, notamment en Amérique du Sud.

