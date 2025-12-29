Tensions internationales

Guillaume Lavoie analyse le virage diplomatique américain sous l’administration Trump.

En Ukraine, les États-Unis adoptent une posture de «médiateur mercantile», privilégiant la fin des combats pour favoriser le commerce, au risque d'ébranler la sécurité européenne.

Parallèlement, Donald Trump reçoit Benjamin Netanyahou pour discuter de la situation à Gaza, une rencontre marquée par des divergences stratégiques croissantes.

Enfin, on aborde l'escalade entre la Chine et Taïwan, Pékin multipliant les exercices militaires en réaction à une importante vente d'armes américaine destinée à protéger l'île, pilier mondial des semi-conducteurs.

