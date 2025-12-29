 Aller au contenu
Société
L’importance d’un budget réaliste

Pourquoi préférera-t-on rénover qu’acheter au Québec en 2026?

par 98.5

0:00
6:10

Entendu dans

Le midi

le 29 décembre 2025 14:05

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Pourquoi préférera-t-on rénover qu’acheter au Québec en 2026?
Rénovations: malgré la hausse du coût de la vie, la demande reste forte en 2026. / Tomasz Zajda/ Adobe Stock

Malgré les craintes économiques initiales, le secteur de la rénovation au Québec demeure résilient à l'aube de 2026.

Michel Jodoin prévoit une année favorable grâce à la baisse des taux d'intérêt, une plus grande disponibilité de la main-d'œuvre et un marché de l'emploi solide.

Bien que le coût des matériaux ait bondi de 40% par rapport à la période prépandémique, de nombreux propriétaires choisissent de rénover pour adapter leur maison plutôt que d'acheter une nouvelle propriété, dont les prix ne cessent de grimper.

Il est toutefois crucial de réévaluer ses budgets, car 40 % des propriétaires sous-estiment les coûts réels actuels.

Écoutez Michel Jodoin, président-directeur-général Soumission Rénovation, expliquer le tout, lundi au Midi avec Valérie Beaudoin. 

«40 % des propriétaires sous-estiment le coût d'une rénovation de cuisine ou de salle de bain ou même d'autres projets de base comme la peinture.»

Michel Jodoin

Vous aimerez aussi

Signaux d'alarme: quand consulter un professionnel de l'insolvabilité
Le midi
Signaux d'alarme: quand consulter un professionnel de l'insolvabilité
0:00
13:23
Remontée spectaculaire des Canadiens en Floride: le point de l'espoir
Le midi
Remontée spectaculaire des Canadiens en Floride: le point de l'espoir
0:00
5:41

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Ukraine et Proche-Orient: la diplomatie mercantile de Donald Trump analysée
Rattrapage
Tensions internationales
Ukraine et Proche-Orient: la diplomatie mercantile de Donald Trump analysée
Couples, écrans et nouvelles dynamiques: l’essor de l’intimité virtuelle
Rattrapage
Selon deux rapports
Couples, écrans et nouvelles dynamiques: l’essor de l’intimité virtuelle
Conditions météorologiques difficiles à travers la province
Rattrapage
Prudence de mise
Conditions météorologiques difficiles à travers la province
Remontée spectaculaire des Canadiens en Floride: le point de l'espoir
Rattrapage
Voyage du Tricolore
Remontée spectaculaire des Canadiens en Floride: le point de l'espoir
Signaux d'alarme: quand consulter un professionnel de l'insolvabilité
Rattrapage
Gérer ses dettes et son crédit après les Fêtes
Signaux d'alarme: quand consulter un professionnel de l'insolvabilité
Pluie verglaçante: quel est le portrait de la situation météo?
Rattrapage
Au Québec
Pluie verglaçante: quel est le portrait de la situation météo?
Baromètre 2025: lassitude généralisée et chute de popularité des politiciens
Rattrapage
L'année politique
Baromètre 2025: lassitude généralisée et chute de popularité des politiciens
Réveillon: découvrez la liste Spotify «Noël 98.5 FM»
Rattrapage
Sélection musicale des Fêtes
Réveillon: découvrez la liste Spotify «Noël 98.5 FM»
Des idées de cadeaux de dernière minute
Rattrapage
24 décembre
Des idées de cadeaux de dernière minute
Étiquette de réceptions de Noël: les faux pas à éviter
Rattrapage
Guide de survie des Fêtes
Étiquette de réceptions de Noël: les faux pas à éviter
Noël des «orphelins»: le programme qui brise la solitude étudiante
Rattrapage
«Ensemble pendant les fêtes» de l’UQAM
Noël des «orphelins»: le programme qui brise la solitude étudiante
Messe de Noël du Pape Léon XIV: «C'est la discontinuité dans la continuité»
Rattrapage
Place Saint-Pierre
Messe de Noël du Pape Léon XIV: «C'est la discontinuité dans la continuité»
Ukraine: un plan de paix imposé par les intérêts commerciaux?
Rattrapage
Noël à la Maison-Blanche
Ukraine: un plan de paix imposé par les intérêts commerciaux?
Los Angeles paralysée par la pluie: évacuations et autoroutes fermées
Rattrapage
Chaos à Hollywood
Los Angeles paralysée par la pluie: évacuations et autoroutes fermées