L’importance d’un budget réaliste

Malgré les craintes économiques initiales, le secteur de la rénovation au Québec demeure résilient à l'aube de 2026.

Michel Jodoin prévoit une année favorable grâce à la baisse des taux d'intérêt, une plus grande disponibilité de la main-d'œuvre et un marché de l'emploi solide.

Bien que le coût des matériaux ait bondi de 40% par rapport à la période prépandémique, de nombreux propriétaires choisissent de rénover pour adapter leur maison plutôt que d'acheter une nouvelle propriété, dont les prix ne cessent de grimper.

Il est toutefois crucial de réévaluer ses budgets, car 40 % des propriétaires sous-estiment les coûts réels actuels.

Écoutez Michel Jodoin, président-directeur-général Soumission Rénovation, expliquer le tout, lundi au Midi avec Valérie Beaudoin.