Hockey
Championnat mondial junior 2026

Canada vs Danemark: «Il faut faire attention» -Stéphane Leroux

par 98.5

0:00
13:38

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 décembre 2025 19:29

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
Canada vs Danemark: «Il faut faire attention» -Stéphane Leroux
Le Canada affronte ce lundi soir le Danemark au Championnat mondial de hockey junior / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

L'équipe du Canada devra être prudente ce mardi soir face au Danemark, estime l'analyste Stéphane Leroux.

Après sa dernière victoire à l'arrachée 2-1 en prolongation contre la Lettonie, qui, notons-le, n'était pas une équipe décrite comme menaçante, le Canada a intérêt à ne pas trop prendre d'assurance s'il veut battre l'équipe scandinave.

Écoutez l'expert de hockey junior au réseau Cogeco média, Stéphane Leroux, aborder la partie de ce lundi soir dans Les amateurs de sport.

Stéohane Leroux souligne toutefois que plusieurs des meilleurs joueurs du Canada jouent actuellement dans la Ligue nationale plutôt que pour Équipe Canada.

«Il ne faut jamais oublier qu'on est en train, des fois, de se dire que notre hockey va mal au Québec parce qu'on gagne juste 2 à 1 contre la Lettonie. Mais n'oublions jamais que les six meilleurs joueurs juniors présentement du Canada jouent dans la Ligue nationale.»

Stéphane Leroux

