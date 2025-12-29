Championnat mondial junior 2026

L'équipe du Canada devra être prudente ce mardi soir face au Danemark, estime l'analyste Stéphane Leroux.

Après sa dernière victoire à l'arrachée 2-1 en prolongation contre la Lettonie, qui, notons-le, n'était pas une équipe décrite comme menaçante, le Canada a intérêt à ne pas trop prendre d'assurance s'il veut battre l'équipe scandinave.

Écoutez l'expert de hockey junior au réseau Cogeco média, Stéphane Leroux, aborder la partie de ce lundi soir dans Les amateurs de sport.

Stéohane Leroux souligne toutefois que plusieurs des meilleurs joueurs du Canada jouent actuellement dans la Ligue nationale plutôt que pour Équipe Canada.