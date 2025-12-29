Voyage du Tricolore

 Aller au contenu
Remontée spectaculaire des Canadiens en Floride: le point de l'espoir

par 98.5

le 29 décembre 2025 13:28

Valérie Beaudoin
Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont subi la défaite 5-4 en tirs de barrage dimanche soir contre le Lightning de Tampa Bay. 

Martin McGuire analyse cette performance du CH lors de son passage en Floride.

Malgré la défaite, l'équipe a impressionné par sa résilience, revenant d'un déficit de 4-1 pour arracher un point en fin de match.

Juraj Slafkovsky s'est particulièrement distingué en marquant deux buts, dont celui de l'égalisation à seulement trois secondes de la fin du temps réglementaire. 

Un incident inhabituel a également marqué la soirée: une bagarre entre de jeunes joueurs lors de l'entracte des «Timbits».

Écoutez Martin McGuire, descripteur des match des Canadiens à Cogeco Média, lundi, au micro de Valérie Beaudoin. 

