Voyage du Tricolore

Les Canadiens de Montréal ont subi la défaite 5-4 en tirs de barrage dimanche soir contre le Lightning de Tampa Bay.

Martin McGuire analyse cette performance du CH lors de son passage en Floride.

Malgré la défaite, l'équipe a impressionné par sa résilience, revenant d'un déficit de 4-1 pour arracher un point en fin de match.

Juraj Slafkovsky s'est particulièrement distingué en marquant deux buts, dont celui de l'égalisation à seulement trois secondes de la fin du temps réglementaire.

Un incident inhabituel a également marqué la soirée: une bagarre entre de jeunes joueurs lors de l'entracte des «Timbits».

Écoutez Martin McGuire, descripteur des match des Canadiens à Cogeco Média, lundi, au micro de Valérie Beaudoin.