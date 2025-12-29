 Aller au contenu
Quels autres joueurs se retrouveront sur la glace?

JO 2026: «Crosby va probablement porter le C sur son chandail»

le 29 décembre 2025 19:53

Louis-Philippe Guy
Crosby a été capitaine lors des Jeux de Sochi en 2014 et risque de porter le C à nouveau l'an prochain / La Presse Canadienne / AP Photo / Matt Slocum

La sélection d’Équipe Canada pour les Jeux olympiques de Milan Cortina 2026 sera dévoilée le 31 décembre prochain et Jean-François Chaumont fait ses prédictions concernant les joueurs qui seront appelés à porter l'uniforme du pays.

Les noms de Nick Suzuki, Connor McDavid, Mitch Marner, Nathan McKinnon ou encore Macklin Celebrini circulent, mais celui qui sera probablement nommé capitaine de l'équipe sera Sydney Crosby, d'après Jean-François Chaumont.

Écoutez Jean-Francois Chaumont, journaliste au LNH.com et expert hockey au réseau Cogeco Média, dévoiler les noms de ceux qui pourraient jouer pour Équipe Canada aux JO 2026.

Rappelons que la dernière fois que des joueurs provenant de la Ligue nationale de hockey se sont retrouvé sur la glace aux Jeux olympiques était en 2014 à Sochi.

