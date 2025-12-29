Les Premières Nations suivent la situation de près

Depuis son élection en février dernier à la tête de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Francis Verreault-Paul navigue dans un paysage politique complexe marqué par des réformes législatives et des débats constitutionnels, incluant la possibilité d'un troisième référendum.
Celui qui a succédé à Ghislain Picard aborde l'avenir avec une vision de cohabitation et d'autodétermination pour ses nations.
Écoutez Francis Verreault-Paul discuter des enjeux de souveraineté et de collaboration, lundi, à Lacroix le matin.
Alors que le Parti québécois (PQ) envisage un troisième référendum, le chef de l'APNQL souligne que les Premières Nations possèdent leur propre souveraineté et des revendications territoriales millénaires qui doivent être respectées et intégrées dans la vision du Québec de demain.
Il refuse de se choisir un camp entre les souverainistes et les fédéralistes, mais dit suivre la situation de près.
«C'est définitivement quelque chose qu'on a à l'œil. Parce que c'est quelque chose d'assez majeur. Il y a eu deux exercices précédemment dans le passé. J'ai actuellement des chefs qui ont vécu ces exercices référendaires et qui pourront nous apporter cette expérience-là.»
Autres sujets abordés
- Développement économique et Hydro-Québec: les relations avec la société d'État s'améliorent, offrant des opportunités d'autonomie financière, bien que des sensibilités territoriales et historiques demeurent au sein de certaines communautés;
- Éducation et réussite scolaire: malgré des statistiques préoccupantes sur le décrochage, de nouvelles ententes fédérales permettent à des communautés de gérer leurs propres systèmes scolaires, valorisant ainsi leur langue et leur culture;
- Sensibilisation et préjugés: le chef note une plus grande ouverture et sincérité de la population québécoise envers les enjeux autochtones, particulièrement depuis des événements tragiques, comme le décès de Joyce Echaquan;
- Ancien joueur professionnel de hockey, Francis Verreault-Paul puise dans ses valeurs sportives — écoute, humilité et respect — pour diriger l'APNQL.