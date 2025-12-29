Les Premières Nations suivent la situation de près

Depuis son élection en février dernier à la tête de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Francis Verreault-Paul navigue dans un paysage politique complexe marqué par des réformes législatives et des débats constitutionnels, incluant la possibilité d'un troisième référendum.

Celui qui a succédé à Ghislain Picard aborde l'avenir avec une vision de cohabitation et d'autodétermination pour ses nations.

Écoutez Francis Verreault-Paul discuter des enjeux de souveraineté et de collaboration, lundi, à Lacroix le matin.

Alors que le Parti québécois (PQ) envisage un troisième référendum, le chef de l'APNQL souligne que les Premières Nations possèdent leur propre souveraineté et des revendications territoriales millénaires qui doivent être respectées et intégrées dans la vision du Québec de demain.

Il refuse de se choisir un camp entre les souverainistes et les fédéralistes, mais dit suivre la situation de près.