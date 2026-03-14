 Aller au contenu
Arts et spectacles
L'entreprise retire son entente avec l'artiste

Autoproduction: «Julien Lacroix n'a pas besoin de Juste pour rire»

par 98.5

0:00
2:59

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 mars 2026 08:53

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Autoproduction: «Julien Lacroix n'a pas besoin de Juste pour rire»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

L'entreprise Juste pour rire est revenue vendredi sur sa décision de signer une entente avec l'humoriste Julien Lacroix, face au mécontentement populaire soulevé par cette nouvelle.

Cette réaction du public est liée aux témoignages de femmes qui avaient affirmé il y a plusieurs années avoir été agressés sexuellement par l'artiste, même si aucune accusation formelle n'a été portée contre lui.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Julien Lacroix s'autoproduit. Son deuxième one-man-show, c'est lui qui l'a autoproduit. Ça a commencé par des soirées un peu questions et réponses, puis c'est devenu un spectacle. Il dit avoir vendu 40 000 billets. Ce que je veux dire, c'est que Julien Lacroix n'a pas besoin de Juste pour rire et Juste pour rire a encore moins besoin de lui.»

Stéphane Leclair

Vous aimerez aussi

Cas de Julien Lacroix : «On est dans un enjeu de perception»
Signé Lévesque
Cas de Julien Lacroix : «On est dans un enjeu de perception»
0:00
7:27
Cérémonie des Oscars : quels films pourraient remporter les grands honneurs?
Signé Lévesque
Cérémonie des Oscars : quels films pourraient remporter les grands honneurs?
0:00
5:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Révision de l'ACEUM: «Le vrai test est à venir»
Rattrapage
Premier anniversaire du gouvernement Carney
Révision de l'ACEUM: «Le vrai test est à venir»
Quelle est l'histoire de la cérémonie des Oscars?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire de la cérémonie des Oscars?
«On ne peut pas être le même parent à 25 ans, à 30 ans et à 40 ans»
Rattrapage
Traitement parental différentiel
«On ne peut pas être le même parent à 25 ans, à 30 ans et à 40 ans»
Cas de Julien Lacroix : «On est dans un enjeu de perception»
Rattrapage
Juste pour rire annule sa décision de le signer
Cas de Julien Lacroix : «On est dans un enjeu de perception»
Peu adapté aux gens avec handicaps : «Quel genre de société on veut?»
Rattrapage
Poursuites à ce sujet contre le Festival de Jazz
Peu adapté aux gens avec handicaps : «Quel genre de société on veut?»
«Un jeune prodige comme ça, il vaut mieux qu'il soit bien encadré»
Rattrapage
Joueur de hockey encadré à 12 ans par des agents
«Un jeune prodige comme ça, il vaut mieux qu'il soit bien encadré»
Dave «Pic» Turmel fait face à neuf nouveaux chefs d'accusation
Rattrapage
Signé Lévesque
Dave «Pic» Turmel fait face à neuf nouveaux chefs d'accusation
Guerre en Iran : «Trump n'arrive plus à remettre la pâte à dents dans le tube»
Rattrapage
Chronique américaine
Guerre en Iran : «Trump n'arrive plus à remettre la pâte à dents dans le tube»
Cérémonie des Oscars : quels films pourraient remporter les grands honneurs?
Rattrapage
Chronique culturelle
Cérémonie des Oscars : quels films pourraient remporter les grands honneurs?
Un jeune hockeyeur québécois a su attirer l'attention des agences à 12 ans
Rattrapage
Actualités sportives
Un jeune hockeyeur québécois a su attirer l'attention des agences à 12 ans
Il est préférable de patienter avant de faire installer ses pneus d'été
Rattrapage
Autorisation à faire le changement le 15 mars
Il est préférable de patienter avant de faire installer ses pneus d'été
Prix de l'essence : «La France cherche des solutions pour éviter une révolte»
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Prix de l'essence : «La France cherche des solutions pour éviter une révolte»
Trump affirme que l'Iran est vaincu et veut négocier un accord
Rattrapage
Revue de presse
Trump affirme que l'Iran est vaincu et veut négocier un accord
«Les compagnies ont la fidélité élastique» -Jean-François Baril
Rattrapage
J'en reviens pas
«Les compagnies ont la fidélité élastique» -Jean-François Baril