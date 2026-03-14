L'entreprise retire son entente avec l'artiste

L'entreprise Juste pour rire est revenue vendredi sur sa décision de signer une entente avec l'humoriste Julien Lacroix, face au mécontentement populaire soulevé par cette nouvelle.
Cette réaction du public est liée aux témoignages de femmes qui avaient affirmé il y a plusieurs années avoir été agressés sexuellement par l'artiste, même si aucune accusation formelle n'a été portée contre lui.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Julien Lacroix s'autoproduit. Son deuxième one-man-show, c'est lui qui l'a autoproduit. Ça a commencé par des soirées un peu questions et réponses, puis c'est devenu un spectacle. Il dit avoir vendu 40 000 billets. Ce que je veux dire, c'est que Julien Lacroix n'a pas besoin de Juste pour rire et Juste pour rire a encore moins besoin de lui.»