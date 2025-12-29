L'année politique

Le baromètre politique de fin d’année 2025 révèle un climat de lassitude chez les Québécois, marqué par une baisse globale de popularité de la classe politique.

Au fédéral, Mark Carney demeure le plus apprécié malgré une perte de 14 points, tandis que Pierre Poilievre est le plus mal-aimé.

Au provincial, François Legault incarne l’usure du pouvoir avec des scores d’appréciation nettement négatifs.

En revanche, la scène municipale se distingue: des élus comme Bruno Marchand et Catherine Fournier voient leur cote grimper, grâce à une politique perçue comme plus concrète et moins idéologique.

