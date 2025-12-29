 Aller au contenu
Société
L'année politique

Baromètre 2025: lassitude généralisée et chute de popularité des politiciens

par 98.5

le 29 décembre 2025 12:44

Avec

Valérie Beaudoin
Salim Idrissi
Salim Idrissi
Salim Idrissi / Cogeco Média

Le baromètre politique de fin d’année 2025 révèle un climat de lassitude chez les Québécois, marqué par une baisse globale de popularité de la classe politique.

Au fédéral, Mark Carney demeure le plus apprécié malgré une perte de 14 points, tandis que Pierre Poilievre est le plus mal-aimé.

Au provincial, François Legault incarne l’usure du pouvoir avec des scores d’appréciation nettement négatifs.

En revanche, la scène municipale se distingue: des élus comme Bruno Marchand et Catherine Fournier voient leur cote grimper, grâce à une politique perçue comme plus concrète et moins idéologique.

Écoutez la chronique politique de Salim Idrissi, lundi, au micro de Valérie Beaudoin.  

«On ne mesure pas des intentions de vote, on mesure davantage l'humeur là des Québécois. Je te dirais que cette humeur-là, elle n’est pas super en cette fin d'année.»

Salim Idrissi

