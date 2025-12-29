Chronique historique

Le 24 décembre 2023, Annette Dionne, dernière survivante des quintuplés Dionne, est décédée à 91 ans.

Écoutez Laurent Turcot, historien, auteur, professeur et animateur de la série L’Histoire nous le dira sur YouTube, raconter la triste histoire de ses cinq quintuplés, lundi, au micro de Louis Lacroix.