Chronique historique

Le 24 décembre 2023, Annette Dionne, dernière survivante des quintuplés Dionne, est décédée à 91 ans.
Écoutez Laurent Turcot, historien, auteur, professeur et animateur de la série L’Histoire nous le dira sur YouTube, raconter la triste histoire de ses cinq quintuplés, lundi, au micro de Louis Lacroix.
«C'est un mélodrame. Ils ont construit une aile de l'hôpital dans laquelle on va pouvoir venir visiter les jumelles Dionne. Et quand je dis visiter, c'était vraiment un zoo humain. On compte jusqu'à 6000 personnes quotidiennes qui viennent voir les jumelles.»