Le Slovaque est en feu

L'attaquant Juraj Slafkovsky s'impose désormais comme un véritable pilier pour les Canadiens de Montréal.

Le Slovaque de 21 ans a été le catalyseur de son équipe, avec une performance électrisante de deux buts et une mention d'aide, dans la défaite de 5-4 face au Lightning.

