Le Slovaque est en feu

L'attaquant Juraj Slafkovsky s'impose désormais comme un véritable pilier pour les Canadiens de Montréal.
Le Slovaque de 21 ans a été le catalyseur de son équipe, avec une performance électrisante de deux buts et une mention d'aide, dans la défaite de 5-4 face au Lightning.
«C'est un leader [...] c'est un attaquant de puissance et là, on le voit, c'est un homme. C'est vraiment un homme sur la patinoire. Il est de plus en plus confiant...»