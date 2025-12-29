Plusieurs régions du Québec feront face lundi à des épisodes de pluie verglaçante, de vents violents, de poudrerie et même de tempêtes hivernales.

Avec ces conditions, plusieurs craignent des pannes de courant dans leur secteur.

Écoutez Jonathan Côté, porte-parole pour Hydro-Québec, et Nicolas Lessard, météorologue chez MétéoMédia, faire le point sur la situation, lundi, au micro de Louis Lacroix.