Décédée à l'âge de 91 ans

Le décès de Brigitte Bardot à l'âge de 91 ans marque la fin d'une époque pour le paysage culturel dans la Francophonie et partout dans le monde.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix concernant le legs, le parcours et l'engagement de cette grande dame.

Son héritage le plus durable reste son dévouement absolu à la cause animale.

Cette passion l'a menée à travers le monde, incluant ses visites mémorables au Québec pour défendre les blanchons.

Des journaux internationaux comme le New York Times ou The Guardian saluent tant l'icône de mode que la figure controversée et entière qu'elle est restée jusqu'au bout.