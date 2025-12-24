Le pape Léon XIV prononcera premier son discours de Noël aux employés, à la Curie, aux chrétiens et au monde, critiquant la Curie à l'instar de son prédécesseur, le pape François.

Il a aussi publié un message alarmant pour la Journée mondiale de la paix 2026, appelant à un désarmement intégral et dénonçant l'instrumentalisation religieuse de la violence, juste avant un consistoire extraordinaire à Rome en janvier 2026, après le Jubilé 2025.

