Société
Programme Ensemble pour les Fêtes à l'UQAM

«Ça permet d'échanger énormément, ça permet de rencontrer des personnes»

le 24 décembre 2025 10:02

Louis Lacroix
Qu’on soit seul par choix ou par circonstance, le temps des Fêtes peut parfois être difficile. 

Heureusement, plusieurs y voient une occasion de tendre la main pour rompre l’isolement et invitent une personne à passer un moment chaleureux et convivial pour Noël.

Écoutez Barbara Acuna, technicienne en gestion des ressources humaines à l’UQAM, discuter avec Louis Lacroix du programme Ensemble pour les Fêtes, qui, depuis 2007, permet à des étudiantes et étudiants venant de l’international de passer le temps des Fêtes en compagnie de membres de la communauté universitaire.

«C'est sur une base volontaire que les étudiants étrangers sont invités au programme. Quand on les accueille à la maison, ça nous permet de célébrer, puis d'apprendre un peu à les connaître, de savoir comment ça se passe chez eux habituellement. Ça permet d'échanger énormément et de rencontrer des personnes. Puis souvent, après le souper de Noël, on reste en contact, puis on essaie de faire des activités pendant les vacances.»

Barbara Acuna

