Programme Ensemble pour les Fêtes à l'UQAM

Qu’on soit seul par choix ou par circonstance, le temps des Fêtes peut parfois être difficile.

Heureusement, plusieurs y voient une occasion de tendre la main pour rompre l’isolement et invitent une personne à passer un moment chaleureux et convivial pour Noël.

Écoutez Barbara Acuna, technicienne en gestion des ressources humaines à l’UQAM, discuter avec Louis Lacroix du programme Ensemble pour les Fêtes, qui, depuis 2007, permet à des étudiantes et étudiants venant de l’international de passer le temps des Fêtes en compagnie de membres de la communauté universitaire.