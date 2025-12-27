Photo obligatoire aux douanes américaines

Depuis vendredi, les voyageurs qui entrent et sortent des États-Unis doivent obligatoirement se faire photographier.

Cette mesure, qui concerne actuellement la frontière terrestre, sera élargie aux passages aériens et maritimes et les images resteront un maximum de 75 ans dans les bases de données du pays.

Écoutez Me Marc-André Séguin, cofondateur de la firme Exeo Avocats et expert en immigration américaine, aborder le sujet, samedi, au micro de Jean-François Baril.