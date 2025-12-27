 Aller au contenu
Justice et faits divers
Photo obligatoire aux douanes américaines

Utilisation des données à d'autres fins? : «C'est la grande interrogation»

par 98.5

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 27 décembre 2025 07:38

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Utilisation des données à d'autres fins? : «C'est la grande interrogation»
Depuis vendredi, les voyageurs qui entrent et sortent des États-Unis doivent obligatoirement se faire photographier. / Cole Burston / La Presse canadienne

Depuis vendredi, les voyageurs qui entrent et sortent des États-Unis doivent obligatoirement se faire photographier. 

Cette mesure, qui concerne actuellement la frontière terrestre, sera élargie aux passages aériens et maritimes et les images resteront un maximum de 75 ans dans les bases de données du pays.

Écoutez Me Marc-André Séguin, cofondateur de la firme Exeo Avocats et expert en immigration américaine, aborder le sujet, samedi, au micro de Jean-François Baril. 

«L'idée derrière ce type d'informations biométriques, c'est de mieux contrôler la frontière, qui entre et qui sort. Mais évidemment, étant donné que les données sont conservées aussi longtemps, il y a des raisons de croire qu'elles pourraient être utilisées pour d'autres types d'enquêtes, et c'est probablement ce qui cause un certain malaise. C'est la grande interrogation».

Me Marc-André Séguin

«Ça reste extrêmement risqué du point de vue des avocats»
Lacroix le matin
«Ça reste extrêmement risqué du point de vue des avocats»
Santé: «Le constat c'est que la machine est juste trop grosse»
Signé Lévesque
Santé: «Le constat c'est que la machine est juste trop grosse»
