Chronique culturelle

Nombreux sont les artistes qui, chaque année, composent des chansons de Noël pour enjoliver le temps des Fêtes des Québécois.
Est-ce un exercice difficile?
Écoutez Laurence Nerbonne, qui a composé la chanson Noël brille encore pour le film 23 décembre sorti en 2022, en discuter mercredi, au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix.
«C'est un espace où j'ai du plaisir, je fais ce qui me tente. Il n'y a pas de limites parce qu'on a le droit d'être un peu quétaine à Noël. On peut parler d'amour, de toutes les choses qu'on veut faire dans la vie, on peut être romantique. Donc c'est un terrain que j'aime beaucoup. Faire une petite chanson de Noël de temps en temps, ça me fait tout le temps plaisir.»