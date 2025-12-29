 Aller au contenu
Politique
Le ton est donné

«2026, une année où on va beaucoup parler de référendum... et ça va brasser»

par 98.5

0:00
8:33

Entendu dans

Lacroix le matin

le 29 décembre 2025 07:28

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
«2026, une année où on va beaucoup parler de référendum... et ça va brasser»
Christine St-Pierre / Cogeco Média

Les débats sur l'identité et l'avenir constitutionnel du Québec ont repris en 2025 et l'année 2026 sera indéniablement marquée par la question référendaire.

Écoutez la chroniqueuse Christine St-Pierre à ce sujet, lundi, à Lacroix le matin.

«2026 sera une année au cours de laquelle on va beaucoup, beaucoup parler de référendum [...] Beaucoup de gens vont en parler et ça va brasser...»

Christine St-Pierre

Autres sujets abordés

  • Popularité des politiciens: l'ex-chef du Parti libéral du Québec Pablo Rodriguez est passé d'un des politiciens les plus appréciés à l'un des plus détestés dans la province, révèle le baromètre Léger-Québecor;
  • Santé mentale chez les jeunes: l'ancien ministre Lionel Carmant a lancé une campagne de sensibilisation touchante invitant les jeunes en difficulté à utiliser les ressources comme Info-social.

