Le ton est donné

Les débats sur l'identité et l'avenir constitutionnel du Québec ont repris en 2025 et l'année 2026 sera indéniablement marquée par la question référendaire.
Écoutez la chroniqueuse Christine St-Pierre à ce sujet, lundi, à Lacroix le matin.
«2026 sera une année au cours de laquelle on va beaucoup, beaucoup parler de référendum [...] Beaucoup de gens vont en parler et ça va brasser...»
Autres sujets abordés
- Popularité des politiciens: l'ex-chef du Parti libéral du Québec Pablo Rodriguez est passé d'un des politiciens les plus appréciés à l'un des plus détestés dans la province, révèle le baromètre Léger-Québecor;
- Santé mentale chez les jeunes: l'ancien ministre Lionel Carmant a lancé une campagne de sensibilisation touchante invitant les jeunes en difficulté à utiliser les ressources comme Info-social.