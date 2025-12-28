 Aller au contenu
Sara Dufour au segment J'en reviens pas!

«Je n’en reviens pas d'où je suis rendu quand je regarde d'où je pars»

Signé les fêtes!

le 28 décembre 2025 10:51

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Je n’en reviens pas d'où je suis rendu quand je regarde d'où je pars»
La chanteuse Sara Dufour / Peter McCabe / La Presse canadienne

Lors du segment J'en reviens pas! l'animateur Jean-François Baril tend le micro à une personnalité publique pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Écoutez la chanteuse Sara Dufour, qui est l'invitée de l'émission Signé les fêtes! ce samedi.

«J'en reviens pas qu'en 2026, j'aurai mon propre En direct de l'univers. Un rêve qui se réalise. J'en reviens pas que je suis rendu à écrire puis sortir mon quatrième album, car je me demandais si j'allais être capable d'en faire un deuxième. Je n’en reviens pas que j'ai fait huit fois la première partie des Cowboys fringants. Je n’en reviens pas d'où je suis rendu quand je regarde d'où je pars.»

Sara Dufour

