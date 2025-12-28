Ariane Brien Chicoine, ancienne participante de l'émission Les chefs!, peut combiner sa passion pour la cuisine et celle pour les voyages, avec son expérience comme cheffe sur un yacht privé haut de gamme en Alaska.
Écoutez la cheffe professionnelle raconter son expérience, dimanche, au micro de Fadwa Lapierre.
«C'est excitant, mais c'est aussi un défi parce qu'on a la pêche à la crevette, au crabe et évidemment le saumon. Mais la pêche est pas toujours fructueuse. Donc je dois prévoir des menus, puis tout préparer. Mais c'est une chance unique parce que les gens payent très cher pour ça. Moi, je suis payé pour le voir. C'est sûr que c'est une expérience qui est différente, mais c'est une façon pour moi de combiner mes passions et d'avoir accès à des expériences qui sont vraiment uniques.»