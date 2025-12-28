Rencontre entre Trump et Zelensky

«En gros, Zelensky doit essayer de montrer qu'il est relativement ouvert à la paix. Pas n'importe laquelle, mais qu'à la fin, c'est Poutine qui ne veut rien savoir. Est-ce que Zelensky va réussir la chose? S'il en sortait avec un match nul, ce serait une victoire dans les circonstances. J’ai hâte de voir si Trump, qui, d'habitude penche pour la Russie, va revenir en disant qu'il comprend que les Ukrainiens ne peuvent pas laisser tout aller.»