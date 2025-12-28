Rencontre entre Trump et Zelensky

Le président américain Donald Trump rencontrera son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, dimanche en Floride.
Écoutez Guillaume Lavoie discuter de ce qu'il faudra garder à l'œil lors de cette rencontre, dimanche, lors de sa chronique internationale au micro de Jean-François Baril.
«En gros, Zelensky doit essayer de montrer qu'il est relativement ouvert à la paix. Pas n'importe laquelle, mais qu'à la fin, c'est Poutine qui ne veut rien savoir. Est-ce que Zelensky va réussir la chose? S'il en sortait avec un match nul, ce serait une victoire dans les circonstances. J’ai hâte de voir si Trump, qui, d'habitude penche pour la Russie, va revenir en disant qu'il comprend que les Ukrainiens ne peuvent pas laisser tout aller.»
Aussi dans cette chronique :
- Lundi ce sera le tour de Netanyahu de rencontrer Trump
- Les raisons pour lesquelles Trump ne se qualifie pas pour le Nobel de la paix