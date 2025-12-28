Chronique culinaire

 Aller au contenu
Quelques trucs pour améliorer ses repas du temps des fêtes

par 98.5

0:00
8:22

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 28 décembre 2025 09:19

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Quelques trucs pour améliorer ses repas du temps des fêtes
Comment cuisiner autrement pendant les fêtes? / Seventyfour / Adobe Stock

Comment cuisiner autrement pendant les fêtes? Certaines personnes tentent de sortir des plats traditionnels ou de les adapter pour offrir un peu d'originalité à leurs convives. 

Écoutez Catherine Lefebvre, nutritionniste et co-animatrice du balado On s’appelle et on déjeune, partager ses astuces pour améliorer ses plats du Jour de l'An, dimanche, à l'émission Signé les fêtes!.

«Les épices, c'est un bon début. Déjà, on peut partir d'une recette que l’on connaît très bien, qu'on fait souvent, mais en changeant les épices, c'est clair qu'on peut voyager énormément!»

Catherine Lefebvre

