Chronique culinaire

Comment cuisiner autrement pendant les fêtes? Certaines personnes tentent de sortir des plats traditionnels ou de les adapter pour offrir un peu d'originalité à leurs convives.
Écoutez Catherine Lefebvre, nutritionniste et co-animatrice du balado On s’appelle et on déjeune, partager ses astuces pour améliorer ses plats du Jour de l'An, dimanche, à l'émission Signé les fêtes!.
«Les épices, c'est un bon début. Déjà, on peut partir d'une recette que l’on connaît très bien, qu'on fait souvent, mais en changeant les épices, c'est clair qu'on peut voyager énormément!»