Interdiction du cellulaire à l'école

Depuis l’interdiction des cellulaires dans les écoles, plusieurs professeurs, directions scolaires, membres du personnel de soutien et étudiants constatent une grande amélioration sur le plan social.
Les quatre derniers mois ont su aider les élèves à créer des liens et interagir davantage entre eux.
Écoutez Olivia Brousseau, élève au secondaire et animatrice du balado En mode politique, racontrer sa propre expérience, dimanche, avec Jean-François Baril, à l'émission Signé les fêtes!.
«On avait vraiment besoin de cette règle-là. Juste nous encourager à moins l'utiliser, je ne pense pas que ça aurait fonctionné. Cette interdiction-là a donné beaucoup de positif. Les gens avant étaient beaucoup sur leur téléphone à la cafétéria et ne se parlaient pas tant que ça. Maintenant, il y a des jeux tous les midis, on fait des activités, puis on voit qu'il y a plus de connexion.»