Interdiction du cellulaire à l'école

Depuis l’interdiction des cellulaires dans les écoles, plusieurs professeurs, directions scolaires, membres du personnel de soutien et étudiants constatent une grande amélioration sur le plan social.

Les quatre derniers mois ont su aider les élèves à créer des liens et interagir davantage entre eux.

Écoutez Olivia Brousseau, élève au secondaire et animatrice du balado En mode politique, racontrer sa propre expérience, dimanche, avec Jean-François Baril, à l'émission Signé les fêtes!.