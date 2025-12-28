Code de Conduite des épiciers dès le 1er janvier

Dès l’entrée en vigueur du Code de Conduite des épiciers, prévue le 1er janvier 2026, un bureau aura le mandat de se pencher sur les litiges entre les épiceries et leurs fournisseurs, pour éviter les frais surprises qui font boule de neige.

Ces mesures visent à assurer une certaine uniformité des prix au détail et éviter l’inflation injustifiée.

Écoutez Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, discuter, dimanche, au micro de Jean-François Baril.