Arts et spectacles
Chronique culturelle

L'actrice et activiste Brigitte Bardot s'éteint à 91 ans

par 98.5

0:00
4:33

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 28 décembre 2025 08:00

Avec

Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Jean-François Baril
Jean-François Baril
L'actrice et activiste Brigitte Bardot s'éteint à 91 ans
L'actrice, mannequin, chanteuse et activiste Brigitte Bardot est décédée dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 91 ans. / Remy de la Mauviniere, File / The Associated Press

L'actrice, mannequin, chanteuse et activiste Brigitte Bardot est décédée dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 91 ans.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée brosser le portrait de sa carrière, dimanche, à l'émission Signé les fêtes

«Elle avait été hospitalisée au cours de l'automne. On n'a pas nécessairement de cause précise de son décès. Mais c'est une nouvelle qui se partage partout à travers le monde, parce qu'elle a fait énormément de films qui ont marqué le monde entier. Elle était actrice, mannequin, chanteuse et, évidemment, dans les dernières années, plutôt activiste pour la protection des animaux.»

Marjorie Vallée

