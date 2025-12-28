Chronique culturelle

L'actrice, mannequin, chanteuse et activiste Brigitte Bardot est décédée dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 91 ans.
Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée brosser le portrait de sa carrière, dimanche, à l'émission Signé les fêtes.
«Elle avait été hospitalisée au cours de l'automne. On n'a pas nécessairement de cause précise de son décès. Mais c'est une nouvelle qui se partage partout à travers le monde, parce qu'elle a fait énormément de films qui ont marqué le monde entier. Elle était actrice, mannequin, chanteuse et, évidemment, dans les dernières années, plutôt activiste pour la protection des animaux.»