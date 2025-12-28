Décès de Brigitte Bardot à 91 ans

L'actrice, mannequin, chanteuse et activiste Brigitte Bardot est décédée dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 91 ans.
Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée brosser le portrait de sa carrière, dimanche, à l'émission Signé les fêtes.
«Elle a fait une cinquantaine de films jusqu'aux années 1970. Ensuite, elle a tout arrêté pour se consacrer à sa fondation où elle s'est beaucoup investie dans la protection des animaux. Au niveau de ses films, elle avait été beaucoup critiquée parce qu'elle était très sensuelle et provocatrice à travers ses rôles. Ç’a été un symbole de l'émancipation des femmes. Elle a été une pionnière.»