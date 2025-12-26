Match Victoire face aux Sceptres

La Victoire de Montréal fera face aux Sceptres de Toronto devant de nombreux partisans, samedi soir au Centre Bell.
Écoutez Patricia Ann Beaulieu, experte du sport féminin, en discuter vendredi, au micro de Daphnée Malboeuf.
«Quand ces deux équipes s'affrontent, on le sait, on a droit à un excellent match. C'est déjà le troisième affrontement cette saison entre Montréal et Toronto. Jusqu'ici, l'avantage est du côté de Montréal. Elles ont deux victoires. Et chaque fois, ce sont des matchs serrés très intéressants.»