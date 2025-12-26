 Aller au contenu
Hockey
Match Victoire face aux Sceptres

«Chaque fois, ce sont des matchs serrés et intéressants»

par 98.5

0:00
9:07

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 26 décembre 2025 10:05

Avec

Patricia Ann Beaulieu
Patricia Ann Beaulieu
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Chaque fois, ce sont des matchs serrés et intéressants»
La Victoire de Montréal fera face aux Sceptres de Toronto devant de nombreux partisans, samedi soir au Centre Bell. / Graham Hughes / La Presse canadienne

La Victoire de Montréal fera face aux Sceptres de Toronto devant de nombreux partisans, samedi soir au Centre Bell. 

Écoutez Patricia Ann Beaulieu, experte du sport féminin, en discuter vendredi, au micro de Daphnée Malboeuf.

«Quand ces deux équipes s'affrontent, on le sait, on a droit à un excellent match. C'est déjà le troisième affrontement cette saison entre Montréal et Toronto. Jusqu'ici, l'avantage est du côté de Montréal. Elles ont deux victoires. Et chaque fois, ce sont des matchs serrés très intéressants.»

Patricia Ann Beaulieu

