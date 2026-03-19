Canadiens-Red Wings à Détroit jeudi soir

À l’approche du match contre les Red Wings de Detroit, le descripteur Martin McGuire souligne l'intensité exceptionnelle de la course aux séries éliminatoires, marquée par un nombre record de matchs se décidant en prolongation.

Avec près d'un tiers des rencontres de la ligue se rendant en temps supplémentaire, chaque point devient vital dans une lutte où certaines équipes exclues pourraient atteindre les 100 points.

Malgré l'absence de l'attaquant Josh Anderson, les Canadiens pourront compter sur le retour de Joe Veleno face à son ancienne équipe et sur un deuxième départ consécutif de Dobes devant le filet.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, placer la table pour le match de jeudi soir à La commission.