 Aller au contenu
Politique internationale
Émissions de fin de soirées aux États-Unis

Trump attaques les chaînes américaines: «C'est plus le grinch que le père Noël»

par 98.5

0:00
11:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 décembre 2025 17:48

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Trump attaques les chaînes américaines: «C'est plus le grinch que le père Noël»
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a fait une attaque en règle contre plusieurs animateurs d'émissions américaines, mercredi, sachant pertinemment que ses propos seront repris dans les médias, rapporte l'analyste Valérie Beaudoin.

Trump a notamment exprimé son souhait de voir l'animateur Stephan Colberg être «euthanasié». Des propos qui doivent être pris au second degré, mais qui assombrissent tout de même cette veille de Noël, souligne Valérie Beaudoin.

Écoutez la chroniqueuse de politique américaine Valérie Beaudoin, analyser le sujet, mercredi soir, dans Le Québec maintenant animé par Jean-Sébastien Hammal.

C'est pas dans l'esprit du temps des Fêtes, [Donald Trump], c'est plus le Grinch que le père Noël.

Valérie Beaudoin

Vous aimerez aussi

Trump nomme un envoyé spécial pour annexer le territoire groenlandais
Le midi
Trump nomme un envoyé spécial pour annexer le territoire groenlandais
0:00
8:37
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Le midi
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
0:00
13:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le doomscrolling: «Une machine à bouffer le temps», selon Émile Proulx Cloutier
Rattrapage
Souhait du temps des Fêtes
Le doomscrolling: «Une machine à bouffer le temps», selon Émile Proulx Cloutier
Pourquoi Noël est devenu si coûteux?
Rattrapage
Des années 1800 à aujourd'hui
Pourquoi Noël est devenu si coûteux?
Entrevue du chef du Bloc Québéois dans La Presse: des libéraux «piqués au vif»
Rattrapage
Les fédéralistes, canadiens plutôt que québécois?
Entrevue du chef du Bloc Québéois dans La Presse: des libéraux «piqués au vif»
Les matchs de Noël de la NFL et de la NBA seront diffusés sur Netflix
Rattrapage
150 millions de dollars en jeu
Les matchs de Noël de la NFL et de la NBA seront diffusés sur Netflix
Solitude durant les Fêtes: «On a eu une année 2025 pas si facile mondialement»
Rattrapage
Un aîné sur cinq est touché
Solitude durant les Fêtes: «On a eu une année 2025 pas si facile mondialement»
«All I want for Christams» de Mariah Carey est officiellement détrônée
Rattrapage
Après 31 ans en tête des palmarès
«All I want for Christams» de Mariah Carey est officiellement détrônée
Les sujets tabous et les astuces pour un Noël paisible
Rattrapage
Guide de survie de Noël
Les sujets tabous et les astuces pour un Noël paisible
Interdiction du cellulaire au secondaire: «C'est très bien reçu et appliqué»
Rattrapage
Bilan depuis la dernière rentrée
Interdiction du cellulaire au secondaire: «C'est très bien reçu et appliqué»
Les Canadiens écrasent les Bruins 6-2: Lane Hutson phénoménal
Rattrapage
Bagarres intenses et domination offensive
Les Canadiens écrasent les Bruins 6-2: Lane Hutson phénoménal
«Les recettes oubliées de grand-maman» pour donner le goût de se rassembler
Rattrapage
Repas en famille
«Les recettes oubliées de grand-maman» pour donner le goût de se rassembler
Timothée Chalamet brille dans le film de ping-pong «Marty Supreme»
Rattrapage
L'acteur qui ne jure que par Denis Villeneuve
Timothée Chalamet brille dans le film de ping-pong «Marty Supreme»
Commerces achalandés la veille de Noël: «C'était vraiment la cohue»
Rattrapage
Magasinage des Fêtes
Commerces achalandés la veille de Noël: «C'était vraiment la cohue»
Quels sont les comportements irritants au volant?
Rattrapage
Conduite automobile en hiver
Quels sont les comportements irritants au volant?
Le mot en «r» n'est pas récession, mais ralentissement
Rattrapage
Économie
Le mot en «r» n'est pas récession, mais ralentissement