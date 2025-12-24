Émissions de fin de soirées aux États-Unis

Le président américain Donald Trump a fait une attaque en règle contre plusieurs animateurs d'émissions américaines, mercredi, sachant pertinemment que ses propos seront repris dans les médias, rapporte l'analyste Valérie Beaudoin.

Trump a notamment exprimé son souhait de voir l'animateur Stephan Colberg être «euthanasié». Des propos qui doivent être pris au second degré, mais qui assombrissent tout de même cette veille de Noël, souligne Valérie Beaudoin.

Écoutez la chroniqueuse de politique américaine Valérie Beaudoin, analyser le sujet, mercredi soir, dans Le Québec maintenant animé par Jean-Sébastien Hammal.