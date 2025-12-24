Bagarres intenses et domination offensive

Les Canadiens de Montréal ont signé une victoire convaincante de 6-2 face aux Bruins de Boston.

Après un début de match marqué par des bagarres robustes, Montréal a pris son envol en troisième période.

Lane Hutson a volé la vedette avec trois passes, grimpant au troisième rang des pointeurs chez les défenseurs de la ligue.

Meeker Guerrier note que cette performance confirme le statut de phénomène d'Hutson, qui maintient une moyenne frôlant un point par match cette saison.

