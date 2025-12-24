 Aller au contenu
Sports
Bagarres intenses et domination offensive

Les Canadiens écrasent les Bruins 6-2 : Lane Hutson phénoménal

par 98.5

0:00
3:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 décembre 2025 16:09

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Les Canadiens écrasent les Bruins 6-2 : Lane Hutson phénoménal
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont signé une victoire convaincante de 6-2 face aux Bruins de Boston.

Après un début de match marqué par des bagarres robustes, Montréal a pris son envol en troisième période.

Lane Hutson a volé la vedette avec trois passes, grimpant au troisième rang des pointeurs chez les défenseurs de la ligue.

Meeker Guerrier note que cette performance confirme le statut de phénomène d'Hutson, qui maintient une moyenne frôlant un point par match cette saison.

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, mercredi, au Québec maintenant

Vous aimerez aussi

«Je devrais être difficile à battre» -Mikaël Kingsbury
Lacroix le matin
«Je devrais être difficile à battre» -Mikaël Kingsbury
0:00
11:14
Thomas Fafard fracasse un record québécois à son premier marathon
Lacroix le matin
Thomas Fafard fracasse un record québécois à son premier marathon
0:00
11:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Les recettes oubliées de grand-maman» pour donner le goût de se rassembler
Rattrapage
Repas en famille
«Les recettes oubliées de grand-maman» pour donner le goût de se rassembler
Timothée Chalamet brille dans le film de ping-pong «Marty Supreme»
Rattrapage
L'acteur qui ne jure que par Denis Villeneuve
Timothée Chalamet brille dans le film de ping-pong «Marty Supreme»
Commerces achalandés la veille de Noël: «C'était vraiment la cohue»
Rattrapage
Magasinage des Fêtes
Commerces achalandés la veille de Noël: «C'était vraiment la cohue»
Quels sont les comportements irritants au volant?
Rattrapage
Conduite automobile en hiver
Quels sont les comportements irritants au volant?
Le mot en «r» n'est pas récession, mais ralentissement
Rattrapage
Économie
Le mot en «r» n'est pas récession, mais ralentissement
Garde nationale: la Cour suprême tranche contre les ordres de Trump
Rattrapage
Déploiement à Chicago
Garde nationale: la Cour suprême tranche contre les ordres de Trump
Le Parti libéral du Canada veut se dissocier du Parti libéral du Québec
Rattrapage
Politique
Le Parti libéral du Canada veut se dissocier du Parti libéral du Québec
«Peut-être qu'il y aura une surprise, moi, je prédis un couronnement»
Rattrapage
Chefferie du PLQ
«Peut-être qu'il y aura une surprise, moi, je prédis un couronnement»
Les trucs et astuces pour profiter du temps des Fêtes
Rattrapage
Santé et bien-être
Les trucs et astuces pour profiter du temps des Fêtes
La relation amour-haine de José Gaudet avec les rigodons
Rattrapage
Chanson à répondre virale
La relation amour-haine de José Gaudet avec les rigodons
Immunothérapie: une approche en développement pour traiter le cancer
Rattrapage
Nouvelle piste prometteuse
Immunothérapie: une approche en développement pour traiter le cancer
«Le principal défi, c'est d'unir le parti» -André Pratte
Rattrapage
Course à la chefferie du PLQ
«Le principal défi, c'est d'unir le parti» -André Pratte
De patiente à infirmière: le dévouement des soignants pour les enfants malades
Rattrapage
Noël à l'hôpital
De patiente à infirmière: le dévouement des soignants pour les enfants malades
Balado Bon Papa: un projet père et fils pour parler de sensibilité masculine
Rattrapage
À écouter
Balado Bon Papa: un projet père et fils pour parler de sensibilité masculine