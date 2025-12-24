Un aîné sur cinq est touché

Près d'une personne sur cinq chez les aînés souffrent de solitude, elles et eux qui vivent souvent une période difficile durant le temps des Fêtes.

La présidente de l'organisme les Petits Frères, qui viennent en aide aux personnes seules, invite les auditeurs à s'impliquer comme bénévole, de donner, ou tout simplement d'aller rencontrer nos connaissances qui vivent seules.

Écoutez Catherine Harel Bourdon, présidente des Petits Frères, parler des solutions pour contrer la solitude, au micro de Jean-Sébastien Hammal, mercredi.