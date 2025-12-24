 Aller au contenu
Société
Un aîné sur cinq est touché

Solitude durant les Fêtes: «On a eu une année 2025 pas si facile mondialement»

par 98.5

0:00
7:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 décembre 2025 16:54

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Solitude durant les Fêtes: «On a eu une année 2025 pas si facile mondialement»
Les aînés sont particulièrement touchés par la solitude à Noël / Adobe Stock / dikushin

Près d'une personne sur cinq chez les aînés souffrent de solitude, elles et eux qui vivent souvent une période difficile durant le temps des Fêtes.

La présidente de l'organisme les Petits Frères, qui viennent en aide aux personnes seules, invite les auditeurs à s'impliquer comme bénévole, de donner, ou tout simplement d'aller rencontrer nos connaissances qui vivent seules.

Écoutez Catherine Harel Bourdon, présidente des Petits Frères, parler des solutions pour contrer la solitude, au micro de Jean-Sébastien Hammal, mercredi.

«J'invite les gens à la maison, s'ils ont un voisin, qu'ils savent qu'il n'a pas beaucoup de visite, qui est assez isolé, d'aller lui porter un petit sucre à la crème, un petit biscuit, quelque chose que vous avez fait pour Noël.»

Catherine Harel Bourdon

