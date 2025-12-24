Bilan depuis la dernière rentrée

L'application de l'interdiction du cellulaire au secondaire depuis la dernière rentrée scolaire se déroule bien, selon l'enseignant Sylvain Duclos.

Il souligne que les jeunes continuent toutefois de consulter leurs cellulaires à la maison les soirs et les fins de semaine

En ce qui concerne les notes d'examen, il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir des résultats concrets, explique-t-il, mais la participation aux récupérations et aux activités sur le midi, sont quant-à-elle, certainement en hausse.

Écoutez l'enseignant de mathématiques au secondaire, Sylvain Duclos, en témoigner au Québec maintenant, mercredi.