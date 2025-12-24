 Aller au contenu
Bilan depuis la dernière rentrée

Interdiction du cellulaire au secondaire: «C'est très bien reçu et appliqué»

par 98.5

Le Québec maintenant

le 24 décembre 2025 16:23

Jean-Sébastien Hammal
Interdiction du cellulaire au secondaire: «C'est très bien reçu et appliqué»
Les cellulaires sont interdits au secondaire depuis la rentrée de l'automne dernier / La Presse Canadienne / Graham Hughes

L'application de l'interdiction du cellulaire au secondaire depuis la dernière rentrée scolaire se déroule bien, selon l'enseignant Sylvain Duclos.

Il souligne que les jeunes continuent toutefois de consulter leurs cellulaires à la maison les soirs et les fins de semaine

En ce qui concerne les notes d'examen, il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir des résultats concrets, explique-t-il, mais la participation aux récupérations et aux activités sur le midi, sont quant-à-elle, certainement en hausse.

Écoutez l'enseignant de mathématiques au secondaire, Sylvain Duclos, en témoigner au Québec maintenant, mercredi.

«J'étais le premier à être sceptique sur la mesure, mais je pense que de façon générale, c'est très bien reçu et appliqué.»

Sylvain Duclos

