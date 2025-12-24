Les fédéralistes, canadiens plutôt que québécois?

Plusieurs membres du Parti libéral du Québec (PLQ) ont réagi vivement à une phrase du chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, dans La Presse selon laquelle les fédéralistes «sont canadiens, ils ne sont pas québécois».

Le député libéral Greg Kelly, l'ancien co-président du comité de relance du PLQ André Pratte et celui qu'on présume être l'un des prochains aspirants à la chefferie du parti Charles Milliard ont tous critiqué les propos du chef Bloquistes, se disant eux aussi tout autant Québécois que les souverainistes.

Écoutez la chroniqueuse, Christine St-Pierre, faire le point mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Autres sujets abordés