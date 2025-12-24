Après 31 ans en tête des palmarès

«All I want for Christams» de Mariah Carey est officiellement détrônée par la chanson «Snowman» chantée par Sia dans les chansons de Noël les plus écoutées cette année.

La chanson de Mariah Carey demeure la plus téléchargée de tous les temps dans la catégorie Noël.

Écoutez la chroniqueuse Caroline Legault aborder le tout dans Le Québec maintenant, mercredi en début de soirée.

Voici le Top 5 des chansons de Noël les plus écoutées en 2025: