Arts et spectacles
Après 31 ans en tête des palmarès

«All I want for Christams» de Mariah Carey est officiellement détrônée

le 24 décembre 2025 16:52

Jean-Sébastien Hammal
Caroline Legault
«All I want for Christams» de Mariah Carey est officiellement détrônée par la chanson «Snowman» chantée par Sia dans les chansons de Noël les plus écoutées cette année.

La chanson de Mariah Carey demeure la plus téléchargée de tous les temps dans la catégorie Noël.

Écoutez la chroniqueuse Caroline Legault aborder le tout dans Le Québec maintenant, mercredi en début de soirée.

Voici le Top 5 des chansons de Noël les plus écoutées en 2025:

  1. Snowman de Sia
  2. All I want for Christmas is you de Mariah Carey
  3. Last Christmas, de George Michael
  4. Let it snow, let it snow de Dean Martin
  5. It's the Most Wonderful Time of the year de Andy Williams

