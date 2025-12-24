Magasinage des Fêtes

Le magasinage «en présentiel» est toujours populaire, assure le président de plusieurs Sports Experts de Montréal, Paul-André Goulet.

«Il commence à y avoir une stabilisation des ventes en ligne versus les ventes magasin», souligne-t-il.

M.Goulet explique que le temps des Fêtes arrive en 3e position des événements les plus populaires en terme d'achats après le Black Friday et le Boxing Day.