Magasinage des Fêtes

Le magasinage «en présentiel» est toujours populaire, assure le président de plusieurs Sports Experts de Montréal, Paul-André Goulet.
«Il commence à y avoir une stabilisation des ventes en ligne versus les ventes magasin», souligne-t-il.
M.Goulet explique que le temps des Fêtes arrive en 3e position des événements les plus populaires en terme d'achats après le Black Friday et le Boxing Day.
«Il faut savoir qu'au moment où on se parle, on parle d'environ neuf achats sur dix en magasin et un sur dix en ligne. Puis moi, mon expérience me dit qu'au fil des prochaines années, ça va se stabiliser aux alentours de 20 %. Donc un achat en ligne pour quatre achats en magasin.»