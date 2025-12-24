Magasinage des Fêtes

 Aller au contenu
Commerces achalandés la veille de Noël: «C'était vraiment la cohue»

par 98.5

0:00
20:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 décembre 2025 15:38

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Commerces achalandés la veille de Noël: «C'était vraiment la cohue»
Les magasins sont toujours achalandés durant le temps des Fêtes / La Presse Canadienne / AP Photo / Kin Cheung

Le magasinage «en présentiel» est toujours populaire, assure le président de plusieurs Sports Experts de Montréal, Paul-André Goulet.

«Il commence à y avoir une stabilisation des ventes en ligne versus les ventes magasin», souligne-t-il.

Écoutez le dirigeant de magasins Sports Experts et vice-président de Destination Centre-Ville, Paul-André Goulet, aborder le sujet dans Le Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal.

M.Goulet explique que le temps des Fêtes arrive en 3e position des événements les plus populaires en terme d'achats après le Black Friday et le Boxing Day.

«Il faut savoir qu'au moment où on se parle, on parle d'environ neuf achats sur dix en magasin et un sur dix en ligne. Puis moi, mon expérience me dit qu'au fil des prochaines années, ça va se stabiliser aux alentours de 20 %. Donc un achat en ligne pour quatre achats en magasin.»

Paul-André Goulet

