Art de vivre
Guide de survie de Noël

Les sujets tabous et les astuces pour un Noël paisible

par 98.5

0:00
12:21

Le Québec maintenant

le 24 décembre 2025 16:51

Jean-Sébastien Hammal
Nicolas Duvernois
Les sujets tabous et les astuces pour un Noël paisible
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Évitez les malaises autour de la dinde! Découvrez la liste des sujets tabous et les astuces de Nicolas Duvernois pour un Noël paisible.

Il propose une stratégie en quatre points pour survivre aux réunions de famille, recommandant de revoir ses attentes à la baisse pour privilégier l’harmonie, d’éviter les sujets de discorde classiques et de maîtriser l’art de la transition vers des sujets neutres.

Il suggère même la mise en place d'une équipe de soutien occulte — le pompier, l'acteur et l'espion — pour désamorcer les tensions et veiller à la consommation responsable d'alcool, assurant ainsi un réveillon sans drame.

Écoutez Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, mercredi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal. 

«L’excellence dans un réveillon, c’est l’absence de drame. Mettons ça comme priorité absolue.»

Nicolas Duvernois

