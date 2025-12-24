 Aller au contenu
Arts et spectacles
L'acteur qui ne jure que par Denis Villeneuve

Timothée Chalamet brille dans le film de ping-pong «Marty Supreme»

par 98.5

0:00
7:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 décembre 2025 15:45

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Caroline Legault
Caroline Legault
Timothée Chalamet brille dans le film de ping-pong «Marty Supreme»
Caroline Legault / Cogeco Média

Marty Supreme serait le rendez-vous incontournable au cinéma durant la période des Fêtes.

Inspiré d'une histoire vraie, il met en scène un champion de tennis de table ambitieux dans le New York des années 50.

Henry Arnaud, en direct de Los Angeles, vante la performance de Timothée Chalamet, soulignant que l'acteur est l'un des rares à pouvoir imposer un sujet aussi original à Hollywood.

Le film marque aussi le retour de Gwyneth Paltrow à l'écran.

Le correspondant à Hollywood rapporte également l'admiration de Chalamet pour Denis Villeneuve, ainsi que les difficultés actuelles de la Californie, touchée par des intempéries majeures et une crise de production à Hollywood.

Écoutez la chronique culturelle de Caroline Legault, mercredi, avec Henry Arnaud et Jean-Sébastien Hammal au Québec maintenant

«Il n'y a que quelqu'un comme Timothée Chalamet qui peut se permettre de faire ce genre de rôle. »

Henry Arnaud

Vous aimerez aussi

Non, les acteurs de «Maman, j'ai raté l'avion» n'ont pas dîné ensemble à Dubaï
Lacroix le matin
Non, les acteurs de «Maman, j'ai raté l'avion» n'ont pas dîné ensemble à Dubaï
0:00
6:29
La relation amour-haine de José Gaudet avec les rigodons
Le Québec maintenant
La relation amour-haine de José Gaudet avec les rigodons
0:00
8:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les Canadiens écrasent les Bruins 6-2 : Lane Hutson phénoménal
Rattrapage
Bagarres intenses et domination offensive
Les Canadiens écrasent les Bruins 6-2 : Lane Hutson phénoménal
«Les recettes oubliées de grand-maman» pour donner le goût de se rassembler
Rattrapage
Repas en famille
«Les recettes oubliées de grand-maman» pour donner le goût de se rassembler
Commerces achalandés la veille de Noël: «C'était vraiment la cohue»
Rattrapage
Magasinage des Fêtes
Commerces achalandés la veille de Noël: «C'était vraiment la cohue»
Quels sont les comportements irritants au volant?
Rattrapage
Conduite automobile en hiver
Quels sont les comportements irritants au volant?
Le mot en «r» n'est pas récession, mais ralentissement
Rattrapage
Économie
Le mot en «r» n'est pas récession, mais ralentissement
Garde nationale: la Cour suprême tranche contre les ordres de Trump
Rattrapage
Déploiement à Chicago
Garde nationale: la Cour suprême tranche contre les ordres de Trump
Le Parti libéral du Canada veut se dissocier du Parti libéral du Québec
Rattrapage
Politique
Le Parti libéral du Canada veut se dissocier du Parti libéral du Québec
«Peut-être qu'il y aura une surprise, moi, je prédis un couronnement»
Rattrapage
Chefferie du PLQ
«Peut-être qu'il y aura une surprise, moi, je prédis un couronnement»
Les trucs et astuces pour profiter du temps des Fêtes
Rattrapage
Santé et bien-être
Les trucs et astuces pour profiter du temps des Fêtes
La relation amour-haine de José Gaudet avec les rigodons
Rattrapage
Chanson à répondre virale
La relation amour-haine de José Gaudet avec les rigodons
Immunothérapie: une approche en développement pour traiter le cancer
Rattrapage
Nouvelle piste prometteuse
Immunothérapie: une approche en développement pour traiter le cancer
«Le principal défi, c'est d'unir le parti» -André Pratte
Rattrapage
Course à la chefferie du PLQ
«Le principal défi, c'est d'unir le parti» -André Pratte
De patiente à infirmière: le dévouement des soignants pour les enfants malades
Rattrapage
Noël à l'hôpital
De patiente à infirmière: le dévouement des soignants pour les enfants malades
Balado Bon Papa: un projet père et fils pour parler de sensibilité masculine
Rattrapage
À écouter
Balado Bon Papa: un projet père et fils pour parler de sensibilité masculine