L'acteur qui ne jure que par Denis Villeneuve

Marty Supreme serait le rendez-vous incontournable au cinéma durant la période des Fêtes.

Inspiré d'une histoire vraie, il met en scène un champion de tennis de table ambitieux dans le New York des années 50.

Henry Arnaud, en direct de Los Angeles, vante la performance de Timothée Chalamet, soulignant que l'acteur est l'un des rares à pouvoir imposer un sujet aussi original à Hollywood.

Le film marque aussi le retour de Gwyneth Paltrow à l'écran.

Le correspondant à Hollywood rapporte également l'admiration de Chalamet pour Denis Villeneuve, ainsi que les difficultés actuelles de la Californie, touchée par des intempéries majeures et une crise de production à Hollywood.

