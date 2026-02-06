Cérémonie d'ouverture des Jeux

 Aller au contenu
«Ici à Milan, c'est la fête!» -Philippe Bonneville

«Ici à Milan, c'est la fête!» -Philippe Bonneville
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Les Jeux de Milan sont officiellement commencés, alors que la cérémonie d'ouverture se déroule en ce vendredi dans la ville italienne.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville envoyé pour Cogeco à cet évènement sportif d'envergure, qui regarde la cérémonie d'ouverture dans un bar rempli de Canadiens, brosser le portrait de l'ambiance sur les lieux au micro de Philippe Cantin. 

«Ici à Milan, c'est la fête! Les gens sont arrivés au bar bien avant la cérémonie. Et le quintuple médaillé olympique, Scott Moir, est dans la place. Imagine, il a remporté cinq médailles olympiques en patinage artistique avec Tessa Virtue. Les gens l'ont vu. La plupart l'ont reconnu.»

Philippe Bonneville

