Présence de la pauvreté aux États-Unis

«Parfois je me demande si je suis dans le pays le plus riche ou au tiers monde»

Le Québec maintenant

le 6 février 2026 17:39

Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
«Parfois je me demande si je suis dans le pays le plus riche ou au tiers monde»
Le chroniqueur Biz, qui s'est souvent rendu aux États-Unis pour participer à des Tailgates, a fait un constat : nombreuse sont les villes aux États-Unis avec des quartiers qui croulent sous la pauvreté. 

Écoutez-le défendre l'importance d'un bon filet social, vendredi, lors de sa chronique au micro de Philippe Cantin. 

«C'est l'étendue de la pauvreté dans ces villes-là. Il y a des quartiers au complet qui sont littéralement sinistrés, avec des contreplaqués dans les fenêtres. Et là, je me demande si je suis dans le pays le plus riche du monde ou dans un pays du tiers monde. Et des fois, c'est pas juste une maison ou deux là, c'est des quartiers au complet qui sont littéralement à l'abandon.»

Biz

